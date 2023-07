HLN: koning Albert mag later deze week het ziekenhuis verlaten

De Belgische koning Albert mag “later deze week” het ziekenhuis verlaten, schrijft Het Laatste Nieuws (HLN). Het hof laat aan de Belgische krant weten dat er geen reden tot bezorgdheid is.

De 89-jarige Albert, vader van de huidige koning Filip, werd afgelopen dinsdag met uitdrogingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. Eerder maakte het hof bekend dat de koning nog tot in ieder geval maandag in het ziekenhuis zou blijven, dat wordt nu dus later deze week.

Vrijdag werd bekendgemaakt dat het de goede kant op gaat met de gezondheid van Albert. “De revalidatie van koning Albert verloopt goed en gaat zeker tot maandag verder in het ziekenhuis.” HLN meldt dat het ziekenhuis vooral geen risico wil nemen vanwege de hoge leeftijd van Albert en dat hij daarom nog in het ziekenhuis ligt.

Koning Albert was van 1993 tot 2013 staatshoofd van België. Hij draagt in België nog steeds de titel van koning.