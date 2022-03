Hollandse 100 haalt onder leiding van Bernhard 250.000 euro op

De fundraiser Hollandse 100 heeft zondag 250.000 euro opgehaald voor onderzoek naar lymfeklierkanker. Dat heeft de organisatie maandag gemeld. Aan het evenement in Thialf deden meer dan 350 deelnemers mee, onder wie prins Bernhard.

De deelnemers moesten 10 kilometer schaatsen en 90 kilometer fietsen. De zesde editie van De Hollandse 100 is twee keer uitgesteld door corona maar kon dit jaar eindelijk weer doorgaan.

“Ik vind het echt bijzonder dat we hier weer allemaal samen kunnen zijn om dit mee te maken”, aldus Bernhard. “Dit jaar heb ik ook weer veel verhalen gehoord van deelnemers die meedoen voor iemand die er niet meer is. Dan realiseer ik mij weer dat het niet vanzelfsprekend is dat je er zelf staat en dat motiveert mij.”

Bernhard van Oranje werd in 2014 gediagnosticeerd met lymfeklierkanker en in 2015 schoon verklaard. Prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven en Maurits van Oranje waren aanwezig om Bernhard aan te moedigen en ook Isabella en Benjamin stonden langs de zijlijn om vader aan te moedigen.