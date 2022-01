Hondje Máxima verstoort online sessie met prijswinnaar

Het hondje van koningin Máxima heeft woensdagmiddag van zich laten horen tijdens een digitale sessie met een winnaar van de Appeltjes van Oranje. Naar alle waarschijnlijkheid was het hondje Mambo dat aan het begin van de sessie door zijn baasje heen blafte.

De verbinding met het Expertise Center Education Care (EC2) op Saba, een initiatief dat helpt om het mentale welzijn van kwetsbare kinderen te verbeteren, was net gelegd toen Mambo liet weten ook in de kamer op Paleis Huis ten Bosch te zijn. De koningin maande het hondje al gauw tot kalmte en excuseerde zich lachend tegenover de toehoorders voor haar “blaffende hond”.

Hond Mambo is sinds vorig jaar aanwezig in het koninklijk gezin. Het beestje werd in oktober aan het publiek voorgesteld via een foto op Instagram. In tegenstelling tot de andere honden van de Oranjes, die allemaal tot het ras Labrador behoren, is Mambo van het ras toy poedel.

In het boek Amalia van Claudia de Breij vertelde Amalia dat Mambo echt van Máxima is en dat ze het dier in huis nam omdat twee van haar dochters veel in het buitenland zijn voor studie en stage.