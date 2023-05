Jarige Pieter van Vollenhoven dankbaar voor gelukswensen

Pieter van Vollenhoven is zondag jarig. De man van prinses Margriet viert zijn 84e verjaardag en dat is ook bij zijn volgers niet onopgemerkt gebleven. Op Twitter bedankt hij zijn “dierbare” Twitter-vrienden en vriendinnen voor hun felicitaties.

“Het getal is niet kinderachtig, maar er is nog zoveel te doen. Wij gaan nog even door. Heel heel veel dank voor jullie hartelijke gelukswensen. Oprecht zeer gewaardeerd en wij houden contact!!” schrijft Van Vollenhoven.

Ook het koninklijk huis stond stil bij de verjaardag van Van Vollenhoven. Op sociale media werd een foto gedeeld met de boodschap “Prof. mr. Pieter van Vollenhoven viert vandaag zijn 84ste verjaardag.”