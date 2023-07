Jeangu Macrooy: excuses van koning begin van nieuw hoofdstuk

Jeangu Macrooy heeft zaterdagmiddag geëmotioneerd gekeken naar de toespraak van koning Willem-Alexander waarin hij zijn excuses heeft aangeboden voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. De Surinaams-Nederlandse zanger noemt het “het begin van een nieuw hoofdstuk”, zegt hij doelend op zijn songfestivalnummer Birth Of A New Age.

“Het deed me meer dan ik dacht dat het zou doen”, zegt Macrooy tegen het ANP over de speech van de koning tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark. “Er is zoveel strijd geleverd om hier te komen. Dat de koning op deze manier erkenning geeft, maar het ook over problemen van nu heeft, zoals heling en herstel. Dat heeft hij heel goed gedaan. De excuses waren al heel mooi, maar ook vergiffenis vragen voor het aandeel van zijn voorouders. Dat vond ik ook heel erg mooi.”

De zanger hoopt dat met de excuses van Willem-Alexander en de grootse viering van Keti Koti, de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij, “het tij” keert. “Toen ik acht jaar geleden voor de allereerste keer in Nederland Keti Koti vierde was dat een cultuurshock, het leefde hier heel weinig. In vergelijking met nu maakt het me hoopvol dat het kan”, legt de zanger uit. “Het gaat om veel meer dan vandaag. Wie zijn er nog de dupe en hoe kunnen we dat rechtzetten?”

Gesprekken

Macrooy denkt dat het blijven voeren van gesprekken een belangrijke volgende stap is in het herstel van het slavernijverleden. “Voeg de daad bij het woord en blijf die gesprekken voeren.”

De zanger hoopt daarnaast dat andere vorsten het voorbeeld van Willem-Alexander zullen volgen. “Het zou heel erg mooi zijn als het andere koningshuizen inspireert om ook op deze manier de geschiedenis recht in de ogen te kijken en excuses te maken.”