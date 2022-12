Jeremy Clarkson ‘geschokt’ na kritiek op column over Meghan

Presentator Jeremy Clarkson heeft van zich laten horen nadat hij op sociale media flinke kritiek had gekregen op een column die hij schreef over Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry. De 62-jarige Brit belooft in de toekomst voorzichtiger te zijn.

In de vrijdag verschenen column in The Sun schreef Clarkson dat hij “droomde van de dag waarop Meghan naakt door de straten van elk dorpje in Groot-Brittannië moet lopen, terwijl het volk ‘schaam je!’ roept en uitwerpselen naar haar gooit.” Volgens Clarkson ging het om een “onhandige verwijzing naar een scène in Game of Thrones”, die bij heel veel mensen in het verkeerde keelgat is geschoten. “Ik ben geschokt dat ik zo veel leed heb veroorzaakt en zal voorzichtiger zijn in de toekomst.”

De voormalige Top Gear-presentator stelde in zijn column ook dat hij Meghan meer haatte dan de Schotse premier Nicola Sturgeon en Rose West. Laatstgenoemde was medeplichtig aan een reeks moorden door haar man Fred West. Samen zouden zij zeker twaalf jonge meisjes hebben vermoord.

De BBC meldde eerder dat de Britse mediawaakhond Independent Press Standards Organisation (IPSO) meer dan 6000 klachten heeft ontvangen naar aanleiding van Clarksons column.