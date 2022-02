Jeroen Snel: Willem-Alexander en Máxima zijn echt gek op elkaar

Royaltykenner Jeroen Snel weet het zeker: het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima is een gelukkig huwelijk. Samen met andere koningshuisdeskundigen duidt hij de echtverbintenis tussen de koning en de koningin in In Voor- en Tegenspoed, een documentaire over het twintigjarig huwelijk van het koningspaar. De film is vanaf dinsdagavond te zien op NPO Start.

“Hoe gelukkig zijn ze echt? Dat is een lastige vraag om te beantwoorden, want je kan niet binnen de paleismuren kijken”, zegt Jeroen Snel, tot voor kort presentator en nu eindredacteur van EO’s Blauw Bloed. “Maar als ik voor mezelf spreek, dan heb ik in de 18 jaar dat ik voor Blauw Bloed met hen bezig ben genoeg momenten gezien waaruit bleek dat ze gek van elkaar zijn en van elkaar houden. Zonder mezelf te overschatten denk ik dat dat ook het antwoord is op de vraag. ”

In In Voor- en Tegenspoed, 20 jaar huwelijk Willem-Alexander en Máxima, zoals de film in zijn geheel heet, vertellen naast Snel ook royaltykenners als Justine Marcella en Rick Evers over hun ervaringen met het koningspaar. Meestal zijn ze het wel met elkaar eens, zegt Snel. “Al gooit Justine het meer op een goed bedacht professioneel koninklijk huwelijk, Rick en ik zijn er echt van overtuigd dat ze echt gek op elkaar zijn.”

Als voorbeeld noemt hij een zakelijke reis naar Duitsland van enkele jaren geleden. “Het was een reisje op de Rijn en we waren op een boot. Toen het officiële programma was afgelopen, gingen Willem-Alexander en Máxima even naar buiten. Ze stonden op de boeg en hij sloeg zijn arm om haar heen; het was echt een soort Titanic-shot”, zegt Snel. “Ik liep toevallig langs en zag ze staan. Een heel mooi romantisch moment. Oprecht ook, want alle camera’s waren weg.”

De documentaire is het eerste weer wat langere item van Blauw Bloed. Het royaltyprogramma van de EO verdween eind vorig jaar van de vaste plek op de zaterdagavond van NPO 2 en keerde vorige week in een nieuw jasje en zonder presentator terug op de vrijdagmiddag van NPO 1 en NPO Start. Voor Snel heeft het ook voordelen dat hij het programma niet meer presenteert. “Als presentator stelde ik vooral vragen, maar nu kan ik ook als deskundige eens wat vertellen”, zegt Snel die hoopt bij het 10-jarige koningschap van Willem-Alexander in 2023 weer een documentaire te kunnen maken.