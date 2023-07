Jerry Afriyie: excuses zijn punten op de i, nu ook daden

Met zijn excuses heeft koning Willem-Alexander tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam “de punten op de i gezet”. Dat zegt activist Jerry Afriyie van de Stichting Nederland Wordt Beter na afloop van de plechtigheid.

“Nu is het aan ons allen, maar met name aan de politiek om door te pakken en ervoor te zorgen dat het niet alleen bij woorden blijft, maar dat het ook omgezet wordt in daden”, aldus Afriyie.

Afriyie zegt vertrouwen te hebben in die daden, maar ook dat het “ons veel oncomfortabele gesprekken gaat opleveren en pijnlijke processen voor onze leegte”. “Maar erna kunnen we elkaar recht in de ogen kijken en zeggen: wij zijn een samenleving die recht doet aan iedereen”, besluit hij.