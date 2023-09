Johan Vlemmix dit jaar achteraan langs route rijtoer

Johan Vlemmix staat dit jaar niet vooraan om de koninklijke rijtoer voor Prinsjesdag te aanschouwen. De bekende Oranjefan heeft ervoor gekozen om voorrang te geven aan de promotie van zijn nieuwe politieke partij Burger Bescherming en sluit daarom pas op het laatste moment aan in de Haagse binnenstad, laat hij weten aan het ANP. “Het koningspaar zal goed moeten kijken, willen ze mij zien dit jaar!”

Waar Vlemmix normaal gesproken al rond 4.00 uur in de ochtend voor de dranghekken staat opgesteld om maar niets te hoeven missen van het koninklijk ceremonieel, is dat dit jaar anders. Onderweg naar Den Haag besloot hij “om eerst wat radiozenders te doen” om zijn zelfgeschreven partijlied te promoten. “Prinsjesdag draait niet alleen om de koning, het belangrijkste is de miljoenennota. Daar is ons lied ook op gebaseerd”, zegt Vlemmix.

De geboren Eindhovenaar, die in het verleden ook met zijn Partij van de Toekomst al meermaals meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen, wil het met het nieuwe BB opnemen voor de burger, vertelt hij. “Met name op het gebied van de privatisering. De post is een ramp, het spoor is een ramp, energie is een ramp en de ziektekosten gaan ook weer flink omhoog. De overheid moet veel zaken terugdraaien en er weer voor de mensen zijn.”

De kosten voor het koningshuis hoeven dan weer niet omlaag, vindt hij. “Als je ziet wat dat kost per hoofd van de bevolking dan is dat vergelijkbaar met een paar biertjes. Dat moet gewoon kunnen.”

Eenmaal langs de route hoopt Vlemmix dinsdag toch een glimp op te vangen van prinses Alexia, die er dit jaar voor het eerst bij is. “Ze ziet er altijd uit als een echte prinses, net als haar moeder. Die twee zijn aan elkaar gewaagd hoor!”