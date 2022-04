Kalvijn over wens om koning te zien: RVD vraagt hem nog 1 keer

Kelvin Boerma, beter bekend als Kalvijn, zegt dat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) nog één keer naar Willem-Alexander stapt om te vragen of hij Kalvijn te woord kan staan over het nummer Proost. Dat meldt RTL Boulevard, die met de YouTuber gesproken heeft.

Kalvijn wil het lied, dat hij maakte voor de verjaardag van de koning op 27 april, persoonlijk aan Willem-Alexander aanbieden. Hij zou met zowel de RVD als met prinses Laurentien contact hebben gehad over de vraag of hij in contact kan komen met de koning, maar Willem-Alexander zou geen tijd voor hem hebben.

De YouTube-ster vroeg daarom zijn volgers om een bericht op de sociale mediakanalen van het koningshuis te plaatsen en vele fans gaven hier gehoor aan. In totaal zouden zo’n 4500 reacties zijn geplaatst. Daarop heeft de RVD besloten om de koning nog eenmaal te vragen of hij de presentator te woord wil staan, meldt het tv-programma.