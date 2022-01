Kappersbond ziet bij beëdiging ‘hier en daar uitgroeiinkje’

Kappersbond ANKO is blij dat de nieuwe bewindslieden en koning Willem-Alexander maandag niet op het bordes stonden met versgeknipte en -geföhnde kapsels. De bond had een van zijn leden, een saloneigenares uit Almere, gevraagd met deskundige blik naar de hoofden te kijken.

Kapster Angela uit Almere: “Het viel me erg mee. We konden goed zien dat de kapsels niet professioneel waren geföhnd. En ook waren hier en daar uitgroeiinkjes te zien.” De kappersbranche had de nieuwe ploeg van bewindslieden en de koning eerder al opgeroepen niet met versgeknipte en -geföhnde kapsels op het bordes te gaan staan, nu kapsalons allemaal dicht moeten blijven. “Dat zou een heel slecht signaal zijn naar de kappers”, zei een woordvoerder van brancheorganisatie ANKO vorige week.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wilde vrijdag geen reactie geven op de vraag of koning Willem-Alexander maandag met een ‘coronacoupe’ op de bordesfoto zou verschijnen. De Nederlandse kappers deden recent de oproep dat alle betrokkenen bij de presentatie van het kabinet Rutte IV niet met nette geknipte kapsels op het bordes van Paleis Noordeinde zouden moeten verschijnen. Kappers zijn dan al een maand dicht vanwege de coronalockdown en nette geknipte kapsels zouden een verkeerd voorbeeld geven aan de burgers die de coronaregels volgen.

“We gaan doorgaans niet in op vragen over kleding of kapsels van leden van het Koninklijk Huis”, aldus de RVD in een korte verklaring. Enkele aankomende ministers lieten wel al weten gehoor te gaan geven aan de oproep van de kappers. Oud-coronaminister Hugo de Jonge, nu minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, heeft het geprobeerd “met een potje gel een beetje in de plooi te krijgen”.

Volgens de Almeerse kapster moet wel worden bedacht dat de kappers in deze lockdown nu ‘pas’ 3,5 week dicht zijn. “Als we al twee maanden in een lockdown hadden gezeten, hadden ze er wel anders bij gestaan. Nu zag het er nog redelijk geknipt uit.”

Een woordvoerster van de ANKO zegt blij te zijn met deze “steunbetuiging” aan de kappers. “Het laat zien dat momenteel niemand recht heeft op een goed geknipt kapsel, en ook ministers niet.”