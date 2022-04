Kijkje in drugslab doet koning denken aan Breaking Bad

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag met veel belangstelling geluisterd naar de verhalen van mensen die te maken hebben gehad met drugsgerelateerde ondermijning in het buitengebied. “Ondermijning is een probleem dat in heel Nederland speelt”, merkte de koning op tijdens het werkbezoek aan Winssen, het buitengebied van Beuningen. Ook maakte hij een vergelijking met de serie Breaking Bad.

Op het erf van zijn boerderij vertelde boer Herbert uit Winssen dat hij wel eens is benaderd door criminelen. Zijn drie kinderen studeren en zijn niet van plan om boer te worden en daarom heeft hij geen opvolging. Dat maakt zijn bedrijf interessant voor criminelen. Er zijn in het verleden wel eens “ongure types met een zonnebril” langs geweest op zijn boerenbedrijf, zo vertelde hij. Boeren die het financieel zwaar hebben, kunnen door veel geld verleid worden door criminelen. Willem-Alexander merkte op dat boeren zo voor allerlei uitdagingen staan, maar maakte ook een grapje. “Gelukkig heb ik geen zonnebril op vandaag”, zei hij.

Tijdens het twee uur durende bezoek stonden meerdere gesprekken op het programma. Behalve boeren en buurtbewoners sprak de koning ook met een wijkagent, de gemeente en het Openbaar Ministerie. Zij vertelden onder meer wat er wordt gedaan om drugsgerelateerde ondermijning en criminaliteit op het platteland te bestrijden en te voorkomen. De koning stelde kritische vragen en wilde weten wat er gebeurt als bijvoorbeeld een boer melding maakt wanneer hij door criminelen is benaderd.

Echt drugslab

Na de gesprekken was het tijd om zelf een kijkje te nemen in een drugslab. Geen echte, maar een nagebouwde die wordt gebruikt voor educatie en demonstraties. “Interessant om het in de praktijk te zien”, zei de koning op weg er naartoe. Binnen in de container, waar een hennepkwekerij en een synthetisch drugslab waren gemaakt, vertelde een expert van Drugsview hoe drugscriminelen te werk gaan en hoe zij worden opgespoord – onder andere “via luchtdichte tonnen die je gebruikt als je gaat varen en Euro Shoppertassen”.

Binnen in het synthetische lab, waar de koning nog een link maakte met de populaire serie Breaking Bad, ging het over de productie van drugs en de gevaren van het afval daarvan. Er stond ook een centrifuge die criminelen gebruiken tijdens de productie van speed. “Die ken ik nog”, zei de koning daarover. “Die heb ik voor het laatst gezien in de jaren 70 in een huis in Oostenrijk.”