Kinderen Petje af vol vragen aan koningin Máxima

Koningin Máxima heeft donderdag tijdens haar werkbezoek aan Petje af gesproken met kinderen die activiteiten bij de stichting volgen. Ze vertelden op het hoofdkantoor van advies- en accountantsorganisatie KPMG in Amstelveen over de dingen die ze er leren en beleven, maar maakten ook dankbaar van de gelegenheid gebruik om de koningin allerlei vragen te stellen.

Voorafgaand aan het gesprek met de kinderen, sprak Máxima met medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers over het werk van Petje af. De stichting “streeft naar gelijke kansen” voor alle kinderen, vertelde directeur-bestuurder Brecht van Schendel tijdens het rondetafelgesprek. Kinderen tussen de 10 en 14 jaar kunnen dertig zondagen per jaar activiteiten volgen die een aanvulling zijn op het reguliere onderwijs. Het programma is praktijkgericht en zorgt ervoor dat ze in aanraking komen met rolmodellen en diverse werkvelden.

Wat voor soort activiteiten dat zijn hoorde de koningin daarna van een groepje van veertien kinderen. Zij deelden hun hoogtepunten. Zo hoorde Máxima nadat ze had gevraagd wat het “leukste is dat ze hebben meegemaakt” over onder meer een les beatboxen. Ook de dag dat de kinderen van een arts allemaal hun niet gewonde arm in het gips kregen had op een paar veel indruk gemaakt.

Allemaal privévliegtuigen

Vervolgens was de koningin de geïnterviewde. Zo wilde een meisje weten of het klopt dat Máxima in haar geboorteland Pakistan was geweest. De koningin bevestigde dat ze er meermaals was geweest. Een jongen vroeg haar hoe het was om “allemaal privévliegtuigen” te hebben. Máxima zei lachend dat dat niet klopt en dat ze woensdag zelfs een dag later dan gepland terugkwam uit Argentinië omdat haar vlucht “was gecanceld”.

Een ander meisje was benieuwd hoe de koningin het vond om vorige week parachute te springen. Vooral koning Willem-Alexander vond dat spannend, vertelde ze. Hij had haar van tevoren “drie zoenen” gegeven. Een van de laatste vragen was of Máxima nog wel onherkenbaar over straat kan. De koningin zei dat dit in sommige landen niet zo is en dat het wel fijn kan zijn om soms ergens gewoon een “kopje koffie” te kunnen drinken. Al zei ze ook niet zoveel stil te staan bij de momenten dat ze niet wordt herkend.

Een groep andere kinderen liet de koningin vervolgens in presentaties zien over welke beroepen ze bij Petje af hebben geleerd. Máxima kreeg uitleg over onder meer de brandweer, de bakker en over natuurfotografie. De dag werd afgesloten met een groepsfoto met alle kinderen.