Klimaatminister Rob Jetten vindt koning expert op waterstof

Koning Willem-Alexander is “een expert op het gebied van waterstof”. Dat vindt althans minister Rob Jetten (Klimaat en Energie), die twee dagen samen met de koning een bezoek aan Spanje bracht in het kader van waterstof. De stof zou in de toekomst een oplossing kunnen zijn voor een schonere energievoorziening.

“De koning opent vele deuren en het laat zien hoe belangrijk Nederland de opbouw van de waterstofeconomie vindt”, aldus Jetten. Spanje kan in de toekomst een belangrijke producent van waterstof worden, mede door het klimaat. “De zon schijnt hier nog veel meer dan in Nederland, dus je kan hier tegen aantrekkelijke prijzen waterstof produceren.”

Jetten is blij dat de koning “een passie” heeft voor “alles wat met klimaat en energie te maken heeft”. “Hij is ook eigenlijk wel een expert op waterstof, dat merk ik wel op dit soort werkbezoeken. We wilden, om de band met Spanje te versterken, daar een keer een beetje een koninklijk tintje aan geven.”

Eerder tijdens het bezoek zei koning Willem-Alexander zelf al dat hij het belangrijk vindt dat Spanje en Nederland gaan samenwerken, “concurrentie komt later wel weer”, zo zei hij. “We moeten als Europa niet afhankelijk zijn van derde landen. We hebben gezien, na zo’n verschrikkelijke inval in Oekraïne, wat het betekent als we afhankelijk zijn van Russisch gas. We moeten leren onze eigen broek op te houden en onze eigen energievoorziening te regelen.”