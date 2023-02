Knuffelende Zendeya (4) steelt op Sint Maarten hart van koning

De 4-jarige Zendeya lijkt op Sint Maarten het hart van koning Willem-Alexander te hebben gestolen. Het meisje zat naast de koning toen hij samen met koningin Máxima en prinses Amalia een bezoek bracht aan een tuin waar kinderen groente en fruit verbouwen. De Oranjes spraken met tien kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar.

Zendeya leek eerst niet helemaal door te hebben wie ze naast haar had zitten. “Ik zit alleen”, zei ze vrolijk tegen haar tuiniergenoten. Daarop tikte de koning haar even aan en liet weten dat hij naast haar zat. Dat vond het 4-jarige meisje best een gezellig idee, waarop ze hem even vastpakte en de rest van het gesprek tegen hem aanleunde. Maar helaas: even raakte Zendeya afgeleid en daar ging haar plek. Een jongetje had het stukje bank naast de koning ingenomen. “Hij heeft je plek gestolen!”, riep de koning, die vervolgens besloot het meisje op schoot te nemen. “Zo, nu heeft ze een nieuwe plek.”

Het koninklijk gezelschap sprak met de kinderen over hun werk in de tuin, rupsenplagen – de koning adviseerde dat de kinderen de rupsen maar aan de andere kant van het hek moesten zetten -, maar ook over wat ze het lekkerste fruit vonden. Prinses Amalia raakte in gesprek met de 5-jarige Kaiko-Lynn, die de prinses uitgebreid vertelde dat ze “nooit meer wil eten” omdat ze niet van “mosterdsla” houdt. Amalia was het ermee eens dat mosterd niet zo lekker is, maar opperde dat er ook andere lekkere dingen in de tuin groeien, zoals ananas. Kaiko-Lynn staarde de 19-jarige Amalia even aan en had eigenlijk maar één conclusie: “Jij bent een prinses”.

No Kidding with our Kids organiseert naschoolse activiteiten voor kinderen en biedt een gezonde schoollunch aan. Die wordt door de jongeren zelf gemaakt, onder leiding van een kok. In totaal zorgt No Kidding with our Kids voor zo’n 150 kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar, meestal uit gezinnen die het niet breed hebben. De schooltuinen zijn opgezet om Sint Maarten in de toekomst minder afhankelijk te laten zijn van voedselimporten. De kinderen die in de tuinen werken leren zo omgaan met de landbouw.