Koning aangekomen in Veldhoven voor bezoek aan Máxima MC

Koning Willem-Alexander is woensdagochtend aangekomen bij het Máxima MC (MMC) in Veldhoven. Het bezoek staat in het teken van innovatie. De koning vindt het “leuk om hier weer te zijn” en krijgt een rondleiding langs vernieuwingen in het ziekenhuis en gaat in gesprek over ontwikkelingen in de zorg.

Tijdens het bezoek wordt meer verteld over zorginnovatie in de Brainportregio, waar bedrijven, kennisinstellingen en de overheid samenwerken aan baanbrekende technologieën.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan innovaties in de geboortezorg met een bezoek aan de Neonatale Intensive Care Unit-kamer (NICU). De koning gaat hier in gesprek met onder andere een gynaecoloog, een kinderarts en een verpleegkundige. Ook ontmoet de koning de ouders van een voormalig patiëntje.

Tot slot komt het implementeren van zorginnovaties aan bod en manieren om dit te versnellen. Hiervoor wordt samengewerkt met de Technische Universiteit Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.