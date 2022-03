Koning aanwezig bij opening landelijke herdenkingsjaar 1572

Koning Willem-Alexander was donderdag aanwezig bij de opening van het landelijke herdenkingsjaar 1572 in Brielle (Zuid-Holland). In het herdenkingsjaar wordt stilgestaan bij 450 jaar vrijheid en wordt het begin van de Tachtigjarige Oorlog herdacht. Daarnaast wordt stilgestaan bij de thema’s vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid.

Voordat de koning de Sint-Catharijnekerk betrad, schudde hij handen met het publiek dat hem buiten stond op te wachten. Eenmaal binnen heeft hij de gedenksteen Brielle 450 jaar Eersteling der Vrijheid onthuld vanaf het podium, terwijl hij naast burgemeester Gregor Rensen stond. Verder nam de vorst onder luid applaus het eerste exemplaar in ontvangst van het boek Willem van Oranje in brieven: de Opstand in 1572. Dat kreeg hij uit handen van de voorzitter van het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten. Dat is Jos Wienen, de burgemeester van Haarlem.

Ook werden een aantal toespraken gehouden. Zo sprak Dagmar Oudshoorn-Tinge, de directeur van Amnesty International Nederland, het publiek toe over onder meer de actualiteit van vrijheid. Guido Marnef, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen, vertelde meer over de betekenis van de gebeurtenissen in het jaar 1572 vanuit historisch opzicht. Tot slot voerde de koning nog een aantal gesprekken met jongeren en burgemeesters.

De opening is een initiatief van de gemeente Brielle en de landelijke organisatie Samenwerkingsverband 1572-gemeenten. Door het hele land zijn tijdens het herdenkingsjaar activiteiten gepland. Er zijn bijeenkomsten, tentoonstellingen en er komen verscheidene publicaties uit over het begin van de Tachtigjarige Oorlog.