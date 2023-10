Koning aanwezig bij viering 50 jaar Energie Beheer Nederland

Koning Willem-Alexander is 15 november aanwezig bij de viering van 50 jaar Energie Beheer Nederland (EBN) in Ouder-Amstel. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag gemeld. EBN speelt volgens de RVD een belangrijke rol in de huidige energievoorziening in Nederland en de verduurzaming ervan.

Energie Beheer Nederland is 50 jaar geleden opgericht om het belang van de overheid te vertegenwoordigen bij de winning van energie uit de Nederlandse ondergrond. Tegenwoordig zet EBN kennis, kunde en financiële slagkracht in om samen, sneller een duurzaam energiesysteem te ontwikkelen. Aardwarmte is daarbij een mogelijk en goed alternatief voor aardgas.

De Nederlandse staat bezit 100 procent van de aandelen in EBN.