Koning benoemt kamerheren in Flevoland en Noord-Brabant

Koning Willem-Alexander heeft twee vrouwen benoemd als nieuwe kamerheren in de provincies Flevoland en Noord-Brabant. Marianne Luyer en Miranda de Vries vervullen de rol vanaf 1 maart.

Luyer volgt in Flevoland Harry Dijksma op, die sinds 2018 kamerheer was. De Vries neemt in Noord-Brabant het stokje over van de in 2023 overleden Paul Rüpp.

De koning heeft in elke provincie een kamerheer die onder meer ondersteunt en adviseert bij zijn bezoeken aan hun regio. Ook worden kamerheren betrokken bij grote gebeurtenissen als Koningsdag, Prinsjesdag en staatsbezoeken. Daarnaast begeleiden kamerheren nieuwe ambassadeurs die hun geloofsbrieven komen aanbieden aan de koning op Paleis Noordeinde.