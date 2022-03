Koning benoemt opnieuw vrouw tot Kamerheer

Koning Willem-Alexander benoemt per 1 april Adri Bom-Lemstra tot zijn nieuwe Kamerheer in de provincie Zuid-Holland. Bom-Lemstra is de derde vrouw ooit in deze rol.

Als Kamerheer zal Bom-Lemstra de koning adviseren en bijstaan bij de voorbereiding en uitvoering van koninklijke bezoeken aan haar regio. Ook wordt zij betrokken bij grote evenementen zoals bijvoorbeeld Koningsdag en Prinsjesdag. Daarnaast begeleiden Kamerheren nieuwe ambassadeurs die hun geloofsbrieven komen aanbieden aan de koning op Paleis Noordeinde.

In 2018 werden met Coby Zandbergen in Overijssel en Danny Hollestelle-Van Rooijen in Zeeland voor het eerst in de koninklijke historie twee vrouwen als Kamerheer gekozen.

Bom-Lemstra is de opvolger van Jan Jaap de Graeff, die de provincie sinds 2016 vertegenwoordigde. Daarvoor was hij sinds 2011 Kamerheer van Den Haag.