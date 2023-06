Koning bezoekt Assen voor gesprek over provinciepolitiek

De koning heeft maandagmiddag een bezoek gebracht aan het provinciehuis van Drenthe in Assen. Hij was uitgenodigd door commissaris van de Koning Jetta Klijnsma.

Tijdens de bijeenkomst werd Willem-Alexander door Drentse Statenleden bijgepraat over de nieuwe politieke verhoudingen in de provincie na de verkiezingen van afgelopen maart. Klijnsma memoreerde tijdens haar introductiewoorden ook bezoeken aan andere Provinciale Staten door Willem-Alexanders overgrootmoeder Wilhelmina in 1900 en grootmoeder Juliana in 1950. “En nu u in 2023. Maar misschien zijn er ook nog wel allerlei bezoeken tussendoor geweest”, grapte ze.

Van de 43 Statenleden die kort daarop werden geïnstalleerd, is het grootste deel nieuw. Verschillende partijen, waaronder nieuwkomer BoerBurgerBeweging (BBB), vertelden maandagmiddag over hun visie voor de provincie. De BBB heeft 17 zetels in Drenthe. Een nieuw bestuur is er in de provincie nog niet gevormd, de formatie loopt nog.

‘Hare majesteit’

Statenlid Gert-Jan Schuinder van de boerenpartij noemde de koning tijdens zijn toespraak per ongeluk “hare majesteit”. Toen hij daarop werd gewezen grapte de koning: “genderfluïde”. De koning luisterde in de Statenzaal in Drenthe ook nog naar woorden van Volt en het CDA.

Na het gedeelte in de Statenzaal sprak de koning in een naastgelegen zaal in het provinciehuis nog met fractievoorzitters van de verschillende partijen in het Drentse parlement. Het ging onder meer over het vertrouwen in de politiek.