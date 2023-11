Koning bezoekt getroffen boeren blauwtong: je voelt je machteloos

Koning Willem-Alexander heeft donderdag een bezoek gebracht aan een boerenbedrijf in Stolwijk dat kampt met blauwtong. “Je ziet beesten lijden en je bent machteloos”, vertelde één van de aanwezige boeren aan de koning. Het Zuid-Hollandse bedrijf met schapen en melkkoeien is één van de ruim 5000 veebedrijven dat is getroffen door het virus.

De koning zei bij aankomst blij te zijn om het bedrijf te mogen bezoeken, “maar het is geen leuke aanleiding”. In gesprek met veehouderij-eigenaar Cees Verhagen hoorden de koning en landbouwminister Piet Adema over de financiële en emotionele schade die blauwtong aanricht. “Het gaat je niet in de koude kleren zitten”, vat Verhagen, die zowel schapen als melkkoeien houdt, samen. Verhagen steunt op de schapen wanneer het niet goed gaat met de melkverkoop, en andersom. “Het is nooit in beide sectoren slecht, maar nu dus wel.”

De koning en Adema kregen na het gesprek in de keuken van de veehouder een rondleiding over het bedrijf. Ze gingen onder meer langs de schapenstallen, voor de koeienstallen was door de uitgebreide gesprekken geen tijd meer. “Het zijn hele gevoelige dieren”, stelde de koning bij het zien van de schapen.

Tegenslag

Verhagen raakte tijdens de rondleiding even geëmotioneerd. “Je hebt als boer al heel wat meegemaakt en je hebt als oudere generatie ook wel eelt opgebouwd, maar dit is een hele grote tegenslag”, legde hij uit. De koning liet duidelijk merken dat hij begrip had voor de situatie, dat hij het beroep van veehouder “prachtig” vindt en dat hij ziet dat schapen “zo belangrijk” zijn. “We hebben ze zelf op Het Loo ook.”

Tijdens een afsluitend gesprek met verscheidene boeren en dierenartsen werd gehamerd op het belang van een vaccin. “Veel mensen denken dat zo’n virus in de winter voorbij gaat, maar het gaat alleen even liggen”, legde één van de tafelgenoten uit. Het virus wordt overgedragen via zogenoemde knutten, kleine vliegjes. “In het voorjaar planten die zich weer voort en zo komt dat virus weer op.” Tot slot werd de koning “namens de gehele landbouw” bedankt voor het bezoek en de aandacht van de afgelopen tijd. Die complimenten wuifde de koning bescheiden weg. “Het is een hele kleine inspanning voor een hele belangrijke sector”, besloot hij.