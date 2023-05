Koning bezorgd over dalend vertrouwen in Nederlandse instituties

Koning Willem-Alexander maakt zich zorgen over het dalende vertrouwen in instituties in Nederland. Dat het vertrouwen in de monarchie daarbij mee daalt is volgens hem “normaal”, vertelt hij in de podcast Door de ogen van de Koning. “Ik zou de peilingen niet geloven als dat niet zo zou zijn.” De koning zegt dat hij vertrouwen in de politiek niet los kan zien van het vertrouwen in de monarchie. “Het gaat om een algemeen gevoel”, meent het staatshoofd.

Afgelopen jaren is het vertrouwen in de koning en de tevredenheid over zijn functioneren gedaald. Uit een enquête van Ipsos in opdracht van de NOS bleek dat Willem-Alexander dit jaar een 6,5 als rapportcijfer krijgt, terwijl dat in 2020 nog een 7,7 was. 46 procent van de Nederlanders heeft vertrouwen in de koning.

De koning erkent “dat hij dingen niet goed heeft gedaan”, maar hij vindt wel dat hij de manier waarop hij zijn ambt invult, door “samenbinden, vertegenwoordigen en aanmoedigen”, de “enige lijn is die juist is”. “De monarchie is deel van de geschiedenis en deel van de identiteit van Nederland”, vindt Willem-Alexander. “Naar eer en geweten doe ik elke dag mijn best om zo goed mogelijk Nederland te dienen.”

In de podcast Door de ogen van de Koning blikt het staatshoofd terug op de afgelopen tien jaar van zijn koningschap. Donderdag kwam de laatste aflevering uit. Deze ging over 2022 en 2023.