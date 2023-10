Koning bij aangepaste viering 100-jarige Radboud Universiteit

Koning Willem-Alexander woont volgende week dinsdag in Nijmegen de viering van het 100-jarige bestaan van de Radboud Universiteit bij. De koning is aanwezig bij een deel van de academische zitting in Concertgebouw De Vereeniging, die gaat over het verleden, heden en toekomst van de universiteit. Het programma van de viering is deze week aangepast vanwege verschillende aantijgingen van ongewenst gedrag in de afgelopen weken.

Rector magnificus Han van Krieken, die deze maand toch al met pensioen zou gaan, trad vervroegd terug nadat bekend werd dat hij in 2017 opmerkingen had gemaakt tegen een vrouwelijke collega die als seksueel intimiderend zouden kunnen worden beschouwd. Een hoogleraar Psychologie is in opspraak wegens grensoverschrijdend handelen.

Om die redenen vindt het universiteitsbestuur het “passender” om de traditionele optocht van hoogleraren in toga dinsdag niet door Nijmegen te laten lopen. Dit zogenoemde cortège zou van een kerk in de Nijmeegse binnenstad naar De Vereeniging lopen, maar dat gaat niet door, aldus de woordvoerder van het bestuur. Het cortège loopt nu alleen in de concertzaal, waar onder meer burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en de voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit een toespraak houden. Van Krieken draagt zijn rectoraat ook niet feestelijk over aan zijn opvolger José Sanders. Die wordt nu alleen geïnstalleerd.

Moedig

De Radboud Universiteit reikt vanwege het eeuwfeest zeven eredoctoraten uit. Eén daarvan gaat naar de Belgische viroloog Marc van Ranst, die grote bekendheid kreeg tijdens de coronacrisis. De universiteit noemt hem “een moedig boegbeeld voor de wetenschap, die doorzette ondanks bedreigingen en felle kritiek”.

Willem-Alexander gaat in de pauze van de zitting in gesprek met docenten, studenten en andere betrokken bij de universiteit. Ze praten over duurzaamheid, kunstmatige intelligentie en de Nederlandse identiteit.