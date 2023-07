Koning bij viering 50-jarig bestaan Europese Octrooiverdrag

Koning Willem-Alexander is donderdagochtend 5 oktober bij de viering bij het 50-jarig bestaan van het Europese Octrooiverdrag (EOV) in Rijswijk. Het verdrag vormt de basis van het Europese octrooisysteem, dat de rechten van uitvinders, onderzoekers en bedrijven beschermt door het toekennen van octrooien.

De koning is aanwezig bij de viering in het European Patent Office (EPO) in Rijswijk. Willem-Alexander opende het gebouw in 2017. Gelijktijdig wordt het jubileum gevierd op de andere locaties van EPO, waaronder op het hoofdkantoor in München.

Bij de viering zijn vertegenwoordigers van de lidstaten en Europese en internationale instellingen aanwezig. Ook zijn er kinderen die hebben meegedaan aan een kunstproject, waarvoor ze werden gevraagd mee te denken over hoe innovatie het leven op aarde kan helpen verbeteren. Aan de winnaars daarvan overhandigt de koning een diploma.