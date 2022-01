Koning door formateur Rutte bijgepraat over nieuw kabinet

Koning Willem-Alexander heeft zaterdagmiddag op Paleis Huis ten Bosch formateur en demissionair premier Mark Rutte ontvangen. Rutte informeerde de koning over de formatie van het nieuwe kabinet.

In het gesprek op het paleis praatte Rutte als informateur de koning bij over de afronding van de formatiefase en het eindverslag dat hij eerder op de dag aanbood aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Hiermee staat vast dat aan alle democratische en grondwettelijke eisen is voldaan.

In het verslag heeft Rutte vastgelegd welke afspraken er zijn gemaakt voor zijn vierde kabinet, bijvoorbeeld over de verdeling van ministersposten onder de partijen. Ook bevestigt hij dat alle beoogde bewindslieden bereid zijn om toe te treden tot het nieuwe kabinet. Dit werd bevestigd tijdens het zogeheten constituerende beraad, dat eerder zaterdag plaatsvond.

Maandag is de officiële beëdiging van het kabinet-Rutte IV en zal de koning de nieuwe ministers en staatssecretarissen beëdigen.

Het vorige kabinet van Rutte is op vijf dagen na een heel jaar demissionair geweest. Op 15 januari 2021 diende Rutte het ontslag van zijn kabinet in, vanwege de conclusies in een Kamerrapport over toeslagenaffaire.