Koning en ambassadeur nemen elkaar op de hak in toespraak

Koning Willem-Alexander werd maandagmiddag in Athene – wellicht onbewust – flink op de hak genomen door de Nederlandse ambassadeur Susanna Terstal. Zij vertelde tijdens de ontvangst van de Nederlandse gemeenschap in Griekenland dat “heel wat Nederlanders” een tweede huis in Griekenland hebben. Ze keek daarbij even naar de koning, die zelf een vakantiewoning in Griekenland heeft en kostelijk om het grapje moest lachen.

De koning sprak de Nederlandse gemeenschap zelf ook nog even toe, maar hij kon het niet laten om de ambassadeur eerst een humoristische veeg uit de pan terug te geven. “U begon met: ik ga het kort houden. Ik dacht: mooi, dan houdt ze nog heel veel over voor mij om te zeggen. Uw definitie van kort, daar gaan we het later nog eens over hebben.”

De ontvangst van de Nederlandse gemeenschap is traditioneel onderdeel van een staatsbezoek. Nederlanders die in het desbetreffende land wonen mogen het koningspaar een hand geven waarop er een informele borrel plaatsvindt. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan tijdens de borrel ook in gesprek met de Nederlanders.

De koning benoemde ook het feit dat het staatsbezoek aan Griekenland al twee keer is uitgesteld: één keer vanwege de coronacrisis, één keer vanwege de situatie in Oekraïne. “Soms moet je even kijken of het werkt, en uiteindelijk: driemaal is scheepsrecht”, zei de koning, die iedereen bedankte voor de “twee testruns”. Ook het koningspaar was “teleurgesteld” dat de reis eerder niet door kon gaan.

Het paar heeft een vakantievilla op het schiereiland Peloponnesos, waar ze jaarlijks vakantie vieren. Daarom is koning Willem-Alexander nu heel blij dat hij en de koningin nu eens om een andere reden in het land zijn dat hem zo dierbaar is. “Dit bijzondere land, blijft altijd een deel van ons hart.” Hij sloot zijn verhaal af met het Griekse veelgebruikte woord dat staat voor samen zijn met vrienden en familie en gezelligheid: “Yamas”, oftewel: proost.