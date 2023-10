Koning en burgemeester Aboutaleb in wijk schietpartij Rotterdam

Koning Willem-Alexander heeft maandag de wijk in Rotterdam bezocht waar donderdag een 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter bij een schietpartij om het leven kwamen. De koning werd vergezeld door de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.

De koning bekeek de bloemenzee voor de woning van de omgekomen vrouw en haar dochter aan het Heiman Dullaertplein. Daarna ging hij het buurtcentrum in Delfshaven in, dat tegenover het huis van de slachtoffers ligt. Het buurtcentrum is na de schietpartijen in de stad opengesteld als plek van samenkomst en troost. Ook kunnen betrokkenen er terecht voor hulp en met vragen.

In het Erasmus MC kwam diezelfde dag ook een 43-jarige docent om bij een schietpartij. De 32-jarige Fouad L. zit momenteel vast op verdenking van beide schietpartijen. Hij wordt woensdag voorgeleid.