Koning en koningin aangekomen in Zuid-Afrika voor staatsbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdagochtend na een nachtvlucht van zo’n tien uur aangekomen in Pretoria, waar zij beginnen aan hun driedaagse staatsbezoek aan Zuid-Afrika. De koning zat bij aankomst in de cockpit van het regeringstoestel.

Rond 09.15 uur lokale tijd – er is geen tijdsverschil met Nederland – kwam het koningspaar aan op Waterkloof Air Force Base. Tot en met vrijdag zijn de koning en koningin in het land, waaronder ook in Kaapstad.

Het paar werd ontvangen door de Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken Naledi Pandor en de Zuid-Afrikaanse ambassadeur. De officiële welkomstceremonie is pas op dag twee, wanneer de koning en koningin een ontmoeting hebben met president Cyril Ramaphosa.

Het paar gaat woensdag onder meer naar het Blesbokspruit Wetland Research Center, waar onderzoek wordt gedaan naar water- en afvalbeheer en milieukwesties, en naar het Apartheid Museum. Daar krijgen de twee een rondleiding en spreken ze maatschappelijke organisaties en onafhankelijke activisten over toegang tot het recht en de bescherming van lhbtiq+- en vrouwenrechten.