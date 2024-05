Koning en koningin bij begin 80 jaar vrijheid in Limburg

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn op 12 september aanwezig bij de start van 80 jaar vrijheid in het Limburgse Mesch. Van 12 september tot 5 mei 2025 vinden meerdere herdenkingen en evenementen plaats rond de bevrijding van de Duitsers in 1944 en 1945.

Mesch was het eerste Nederlandse dorp dat door geallieerde troepen werd bevrijd op 12 september 1944. Het zuiden van Nederland werd grotendeels nog in 1944 bevrijd, terwijl op 5 mei 1945 heel Nederland bevrijd was van de nazi’s. Tussen 12 september en 5 mei volgend jaar zijn er meerdere herdenkingen en evenementen.

Het Koninklijk Huis noemt de “inzet voor waarden als vrijheid, recht en democratie” als belangrijke reden voor de aanwezigheid op 12 september en bij andere evenementen.