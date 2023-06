Koning en koningin horen meer over samenwerking havens

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdag het Havenhuis bezocht in Antwerpen. Dat bevindt zich in het noorden van de stad op de grens met het havengebied. Vergezeld door het Belgische koningspaar kregen de koning en koningin een rondleiding en bespraken ze de manieren waarop Belgische havens met andere havens, waaronder de Nederlandse, samenwerkt.

Bij aankomst werden de twee koningsparen opgevangen door onder anderen Jacques Vandermeiren, de CEO van de Port of Antwerp Bruges, en Lydia Peeters, de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Vervolgens voerden de koningsparen gesprekken met onder anderen deelnemers van de Belgisch-Nederlandse Havendag, die op dit moment in de haven van Antwerpen plaatsvindt. Het centrale thema tijdens de derde editie van de Belgisch-Nederlandse Havendag is ‘haveninfrastructuur voor energietransitie’, want een goede haveninfrastructuur is belangrijk voor het halen van de klimaatdoelen.

Koning Willem-Alexander besteedde dinsdag nog aandacht aan de samenwerking tussen België en Nederland op het gebied van de havens in zijn toespraak bij het staatsbanket. “We bestieren samen een grensoverschrijdend havengebied: Gent-Terneuzen-Vlissingen”, zei hij. “En we slaan de handen ineen bij de aanpak van specifieke opgaven, zoals drugscriminaliteit via de havens van Rotterdam en Antwerpen.”