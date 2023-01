Koning en koningin houden na twee jaar weer nieuwjaarsontvangsten

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima houden volgende week na een pauze van twee jaar weer nieuwjaarsontvangsten. Die vinden plaats in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Komende dinsdag is de traditionele nieuwjaarsontvangst voor Nederlandse genodigden, de dag erop is de ontvangst voor buitenlandse diplomaten en vertegenwoordigers van in Nederland gevestigde internationale organisaties.

Naast de koning en koningin is ook prinses Beatrix bij de recepties aanwezig. Haar zus, prinses Margriet, en haar man Pieter van Vollenhoven zijn aanwezig bij de ontvangst voor Nederlandse genodigden. Vorig jaar en het jaar daarvoor gingen de nieuwjaarsontvangsten niet door vanwege de coronapandemie.

Dinsdag ontvangen Willem-Alexander en Máxima “enkele honderden gasten uit politiek en openbaar bestuur en uit diverse sectoren van de Nederlandse samenleving”, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Daarnaast zijn vertegenwoordigers uitgenodigd “die betrokken zijn bij het thema wonen”.

Op woensdag ontvangen de koning en koningin leden van het corps diplomatique en internationale organisaties. Daarbij gaat het onder meer om functionarissen die hun staat vertegenwoordigen, zoals ambassadeurs en consuls.