Koning en koningin leggen krans onder toeziend oog publiek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren zoals elk jaar aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam, maar dit keer weer onder toeziend oog van een groot publiek. Met een programma werd stilgestaan bij de burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

De koning en koningin waren eerst bij de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk. Daar sprak historicus en presentator Hans Goedkoop de 4 mei-voordracht uit. Daarna hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima een krans gelegd namens de hele Nederlandse bevolking.

Na de kranslegging blies een militaire trompettist de Taptoe, waarna om 20.00 uur twee minuten stilte volgden. Op beelden was te zien dat het erg vol was op de Dam. Na twee coronajaren is het publiek bij de Nationale Herdenking weer welkom. Na het Wilhelmus vertelde de 19-jarige Tieme de Laat over zijn overgrootvader, die in de oorlog eten en medicijnen naar binnensmokkelde in het concentratiekamp Vught, terwijl hij briefjes van gevangenen mee naar buiten nam.

Na een kranslegging namens de eerste generatie oorlogsgetroffenen was het woord aan burgemeester Femke Halsema. Na de plechtigheden en toespraken werden kransen gelegd, onder meer door premier Mark Rutte. Daarna liep de Dam geleidelijk leeg.

Ook prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven hebben herdenkingsbijeenkomsten bijgewoond. De zus van prinses Beatrix was in de ochtend aanwezig bij de herdenking bij het Nationaal Koopvaardijmonument De Boeg in Rotterdam en in de avond bij de herdenking op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen, samen met Pieter van Vollenhoven en hun zoon Pieter-Christiaan.