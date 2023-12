Koning en minister bezoeken Het Juridisch Loket in Den Haag

Koning Willem-Alexander heeft woensdag samen met minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming een werkbezoek gebracht aan Het Juridisch Loket in Den Haag. Dit loket is de belangrijkste basisvoorziening voor eerstelijns rechtshulp in Nederland en geeft hulp en advies aan mensen met juridische vragen of problemen. Er zijn in Nederland ruim vijftig vestigingen van Het Juridisch Loket. Mensen kunnen hier terecht voor bijvoorbeeld advies over een geschil met de huisbaas, als zij een arbeidsconflict hebben of vragen willen stellen rondom scheidingen.

De koning en de minister spraken na een introductie over het werk van het Loket met juristen die bij de spoedlijn werken. Zij voorzien rechtzoekenden met acute problemen direct van telefonisch advies. Aansluitend vertelden rechtzoekenden die recent door Het Juridisch Loket zijn geholpen, aan de koning en de minister over hun ervaringen.

Willem-Alexander sprak onder meer met een moeder van twee kinderen die wilde verhuizen, maar volgens de woningcorporatie een te laag inkomen had. Ze was meer gaan verdienen, maar de corporatie telde ook een paar maanden daarvoor nog mee waardoor haar inkomen lager leek. “Niet weten waar je aan toe bent, en dat de mensen met wie je in gesprek bent ook niet weten waar ze aan toe zijn, dat maakt het echt stressvol”, zei de moeder. “Twee maanden in onzekerheid en frustratie lijkt kort, maar is eigenlijk heel lang”, vond de koning.

Daarna woonden koning Willem-Alexander en minister Weerwind de presentaties bij van twee projecten die de rechtshulp in de eerste lijn moeten versterken om een gang naar de rechter te voorkomen. Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek over de samenwerking binnen de eerstelijns rechtshulp en de verbinding met de tweedelijns rechtshulp. Tot die tweede groep behoren onder meer mediators en sociaal advocaten.