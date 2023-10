Koning gaat langs bij inwoners en lokale ondernemers Hengevelde

Koning Willem-Alexander gaat op dinsdag 7 november langs in het dorp Hengevelde in de gemeente Hof van Twente in Overijssel. Het bezoek staat volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) in het teken van “de thema’s en ontwikkelingen die bij de inwoners leven en van de uitdagingen van een dorp met een hechte gemeenschap”.

In Hengevelde wonen meer dan 2000 mensen en zijn ruim 150 bedrijven gevestigd die plaats bieden aan minimaal 1000 arbeiders. De koning begint zijn bezoek aan het dorp bij een B&B in het buitengebied. Hier spreekt hij onder meer met de eigenaren van de bed and breakfast en met de eigenaar van een geitenboerderij en van een melkveeboerderij. Zij vertellen Willem-Alexander over actuele thema’s die spelen op het platteland.

Aansluitend gaat de koning langs bij de nieuwbouwwijk De Marke III. Hier zijn woningen voor starters, levensloopbestendige woningen, rijtjeshuizen en vrijstaande woningen, zegt de RVD. In een van de nieuwe woningen vertellen jongeren en ouderen, en een lokale aannemer die de huizen heeft gebouwd over de lokale kansen en de knelpunten van het onderwerp wonen. Het gaat dan onder meer over hoe jong en oud in het dorp kunnen blijven wonen en hoe er voldoende en betaalbaar woningaanbod blijft.

Het bezoek wordt afgesloten in het dorpshuis van Hengevelde, Kulturhus de Marke. Hier komen sport, cultuur en vrijwilligerswerk samen. De koning bezoekt verschillende sportverenigingen en gaat met de sporters en bestuursleden in gesprek over onder meer de inzet van vrijwilligers en de huidige accommodatie. Daarnaast spreekt Willem-Alexander met de organisatie van de Zomerfeesten Hengevelde, een jaarlijks evenement met optredens van bekende artiesten waar ongeveer 25.000 bezoekers uit de hele regio op afkomen.