Koning: Göteborg ademt nog steeds Hollandse sfeer

De Zweedse havenstad Göteborg ademt “nog steeds een Hollandse sfeer”. Dat zei koning Willem-Alexander donderdagmiddag tijdens een lunch met de gouverneur. Op de laatste dag van het driedaagse staatsbezoek aan Zweden doet het Nederlandse koningspaar Göteborg aan.

“Fantastisch om in Göteborg te zijn, de stad die vier eeuwen geleden is ontstaan uit een unieke Zweeds-Nederlandse samenwerking. De straten, de grachten, de huizen: ze ademen nog steeds een Hollandse sfeer”, begon de koning zijn verhaal. In 1621 werd de stad gesticht en voor het opbouwen ervan werd de hulp van onder anderen Hollanders ingeschakeld. Lange tijd vormden Hollanders het stadsbestuur en werd de Nederlandse taal – naast Zweeds – officieel erkend.

Volgens de koning is Göteborg “het levende bewijs dat er iets prachtigs kan ontstaan als twee landen hun beste krachten bundelen”. Het gaat dan om kennis, maar ook om bestuurlijke vermogens, economische potentieel en “vooral ook hun dromen en ambities voor de toekomst”.

Koning Willem-Alexander hoopt dat Nederland en Zweden in de toekomst blijven samenwerken. De focus moet daarbij volgens hem liggen op hernieuwbare energie en de overgang naar een klimaatneutrale economie. “Vierhonderd jaar geleden ging het om de vraag hoe je een moeras omtovert tot een bloeiende stad. Nu gaat het om de vraag hoe je bloeiende steden een goede, duurzame toekomst biedt.”