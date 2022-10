Video! Koning grapt: geen budget meer over voor alcoholisch drankje

Met de hoge alcoholprijzen in Zweden was er woensdag helaas geen budget over voor een alcoholische versnapering tijdens de ontvangst van de Nederlandse gemeenschap in Zweden. Dat grapte koning Willem-Alexander bij de ontvangst tijdens het staatsbezoek in Stockholm.

De echte reden voor het ontbreken van een uitgebreide borrel was echter het tijdstip: normaliter is de ontvangst van Nederlanders in Zweden aan het einde van de middag, maar vanwege het drukke schema werd dat verplaatst naar de ochtend. “Ik moet nog even mijn excuses aanbieden voor het tijdstip van deze ontvangst. Normaal is dat aan het eind van de middag, zodat u bij de bitterballen ook wat meer bier, jenever en andere dingen krijgt”, lachte de koning. “Maar u weet beter dan ik, dat met de alcoholprijzen in Zweden dat helaas niet onder het budget viel vandaag. Vandaar dat we u eigenlijk gewoon voor een kopje koffie en een koekje in de ochtend hebben uitgenodigd.”

Tijdens de ontvangst van de Nederlandse gemeenschap komt een groep Nederlanders op bezoek bij het koningspaar. Ze geven het paar een hand en daarop volgt een informele borrel. De koning snapt dat sommige mensen misschien “teleurgesteld” zijn door het gebrek aan een borrel inclusief een alcoholisch drankje. “De volgende keer komen we weer in de avonduren.”

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn tot en met donderdag in Zweden. De vorst noemt het “een toetje vlak voor de donkere wintermaanden” dat de zon schijnt in de Zweedse hoofdstad. “Dit prachtige weer in oktober. En we zijn blij dat wij daar ook even van mee mogen proeven.”