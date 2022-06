Koning heeft weinig vertrouwen in eigen kookkunsten

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag tijdens hun bezoek aan een cultureel centrum in Wenen geholpen met het bereiden van een maaltijd. De koning had vooraf weinig vertrouwen in de kookkunsten van hem en zijn vrouw. “Arme mensen die dit straks op moeten gaan eten”, grapte hij bij aankomst.

De kookclub van Kulturhaus Brotfabrik heeft als doel mensen uit de multiculturele wijk Favoriten elkaar te laten ontmoeten. Oostenrijkse gerechten worden daarbij gecombineerd met streekgerechten uit andere delen van de wereld.

In de keuken van het cultureel centrum kreeg het koningspaar hulp van vrijwilligers. Ook bondspresident Alexander Van der Bellen en zijn vrouw hielpen een handje mee bij de bereiding. De koning maakte een Oostenrijks aardbeiengebak, terwijl Máxima met een deegroller in de weer was om het deeg van de pitabroodjes uit te rollen.

De meegereisde fotografen buitelden over elkaar heen om het kokende koningspaar vast te leggen. Zo vaak komt het niet voor dat de royals zelf in de weer zijn in de keuken, zo vertelde Willem-Alexander tegen de vrijwilliger met wie hij aan het kookeiland stond. Alleen op vakantie willen ze nog weleens uitgebreid koken, vertrouwde hij haar toe.

Op de vraag van de fotografen of de koning even naast zijn vrouw wilde gaan staan, grapte hij dat “levensgevaarlijk” te vinden. Toch deed hij het. Zelf de deegroller vasthouden wilde hij in eerste instantie niet, maar hij liet zich toch overhalen. De koning had duidelijk zin in een lolletje, want vlak voor de fotografen de keuken verlieten, pakte hij hard lachend tóch even de deegroller op.