Koning: helen van slavernijverleden gaat nog wel even duren

Koning Willem-Alexander verwacht dat het helen van het slavernijverleden “nog wel even” gaat duren. Het proces van “heling en vergeving” is begonnen, maar de pijn is nog vers. Dat zei de koning vrijdag tijdens het persgesprek na afloop van de zomerfotosessie in Den Haag.

Over de pijn heeft Willem-Alexander naar eigen zeggen veel gesproken met mensen uit de Indonesische, Surinaamse en Caribische gemeenschap. “En daar heb ik heel veel aan gehad, moet ik zeggen.”

Op de inhoud van die gesprekken kon de koning niet ingaan. “Het zijn wel gesprekken geweest waarbij de afspraak was dat wat gezegd werd binnenskamers zou blijven, waardoor mensen ook echt heel open waren en het achterste van hun tong lieten zien.”

De koning vindt het erg belangrijk om te begrijpen “wat er onderhuids” zit. “De pijn zit echt nog heel diep.”