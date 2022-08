Koning heropent gerenoveerd provinciehuis Zuid-Holland

Koning Willem-Alexander is op woensdag 14 september in Den Haag aanwezig bij de heropening van het provinciehuis van Zuid-Holland. Het gebouw werd onlangs gerenoveerd met als uitgangspunten hergebruik, duurzaamheid, innovatie en transparantie.

Het hoofdgebouw is nu energieneutraal, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Voor de renovatie is gebruikgemaakt van vernieuwende verduurzamingstechnieken en materialen zoals driedubbele beglazing, duurzame dakopbouw, energieopslag in de bodem, gevelisolatie en zonnepanelen. Hierdoor kan het koelen en verwarmen van het gebouw tot een minimum worden beperkt. Ook kan het gebouw flexibel worden aangepast aan toekomstige technologische ontwikkelingen en behoeften.

Om verspilling tegen te gaan is zoveel mogelijk gewerkt met herbruikbare materialen. Daarnaast zijn diverse oude elementen van het gebouw teruggeplaatst, waaronder de deuren van de Statenzaal. Deze vergaderruimte van de Provinciale Staten bevindt zich nu aan de zijde van het Malieveld.

Nadat het gebouw opnieuw is geopend, krijgt de koning een rondleiding. Hier wordt de renovatie toegelicht en wordt uitgelegd op welke manier de provincie met inwoners en partners samenwerkt aan maatschappelijke thema’s als de energietransitie, woningbouw en klimaat. Na afloop spreekt Willem-Alexander met een aantal medewerkers van de provincie en met projectmanagers die bij de renovatie betrokken waren.