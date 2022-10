Koning heropent Kasteel van Breda na verbouwing

Koning Willem-Alexander heropent op 8 november het Kasteel van Breda, waar de Koninklijke Militaire Academie (KMA) is gevestigd. Het historische gebouw werd de afgelopen jaren op grote schaal gerenoveerd.

Tijdens de heropening staan onderwijs en vorming van de toekomstige officieren centraal. Willem-Alexander zal onder meer met cadetten spreken over tradities en hun ervaringen in de opleiding. Ook zal het Rijksvastgoedbedrijf een rondleiding geven langs innovatieve aanpassingen die zijn gemaakt in het historische kasteel.

Het Kasteel van Breda was vanaf de 15e eeuw eigendom van het Huis Nassau. In 1828 werd het door koning Willem I geschonken aan de Koninklijke Militaire Academie, die daar sindsdien is gevestigd.

Jaarlijks studeren ongeveer 350 officieren af aan de KMA, waarna zij starten op functies binnen de hele krijgsmacht.