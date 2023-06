Koning hoopt dat vaart wordt gezet in strijd klimaatverandering

Koning Willem-Alexander hoopt dat we “het vermogen kunnen vinden om vaart te zetten achter de strijd tegen klimaatverandering”. Dat zei de koning woensdag in zijn toespraak bij het galadiner voor het Corps Diplomatique in Koninklijk Paleis Amsterdam. Het diner wordt jaarlijks georganiseerd om internationale relaties te onderhouden en Nederlandse en buitenlandse vertegenwoordigers op thema’s te verbinden.

“De snelle opkomst van duurzame energiebronnen is bemoedigend”, zo sprak de koning. “Staat u mij deze kleine uiting van nationale trots toe: Nederland staat na Australië op de tweede plaats wat betreft het opwekken van zonne-energie per hoofd van de bevolking. Iedereen die weet hoe veranderlijk het weer is dat we in dit land hebben, vindt dat misschien moeilijk te geloven. Maar het is waar.”

Daarop vraagt de koning zich af of het “niet geweldig” zou zijn “als deze avond een kleine bijdrage zou leveren aan oplossingen”. “Om dat te helpen bewerkstelligen, hebben we een bijzondere groep mensen uitgenodigd: wetenschappers en onderzoekers op gebieden die internationaal van groot belang zijn. Klimaat, gezondheid, water, landbouw, natuur en economie, maar ook recht en filosofie.”

De koning sprak in zijn toespraak ook kort over de situatie in Oekraïne, “een vrij en vreedzaam land dat werd binnengevallen”. “Onze steun voor het Oekraïense volk blijft onwrikbaar.”