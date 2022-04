Koning hoopt op meer Nederlands publiek in paleis

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend in het Koninklijk Paleis in Amsterdam een tentoonstelling geopend die schilderijen in een ander perspectief moet plaatsen. De koning hoopt met de expositie Moraalmeesters: Wijze lessen van het Stadspaleis ook een groter Nederlands publiek te lokken. “Buitenlanders weten het paleis goed te vinden, maar Nederlanders veel minder”, vertelde hij tijdens de rondgang langs de tentoonstelling.

Uitgangspunt zijn de monumentale zeventiende-eeuwse schilderijen in de verschillende zalen, met onder meer afbeeldingen uit de Bijbel, de Griekse mythologie en Romeinse oudheid. Kunstwerken die een boodschap in zich dragen, zo kreeg de koning te horen. Het zijn schilderijen die destijds de bestuurders en gebruikers van – toen nog – het Amsterdamse stadhuis op het juiste spoor moesten houden. Vandaar de benaming ‘moraalmeesters’.

Oud-burgemeester Job Cohen, die aan de expositie meewerkte, gaf een voorbeeld bij het schilderij ‘Odysseus en Nausicaä’ van Thomas de Keyser. “Kijk naar de open armen waarmee Odysseus wordt ontvangen wanneer hij als schipbreukeling op een eiland aankomt. Je kunt in hem een vluchteling zien die in de stad wordt verwelkomd.” Amsterdam was altijd een stad die plaats had voor vreemdelingen, legde Cohen verder uit. Maar op het schilderij was ook iemand te zien die minder enthousiast was over de naakte schipbreukeling. “Ook dat zie je nu. Terughoudendheid en angst voor een onbekende.”

Op deze manier krijgen in het paleis meer werken een uitleg die zorgt voor een verbinding met het heden. Dat gebeurt met video’s waarin meerdere mensen van jong tot oud vertellen welke morele les zij uit het schilderij trekken. Cohen is een van hen.

Tijdens de rondleiding kreeg de koning korte voorstellingen te zien van acteurs van jeugdtheatergroep De Gasten, die weer een eigen interpretatie aan de schilderijen gaven. Oud-stadsdichter Gershin Bonevacia, die de werken van gedichten heeft voorzien, hield een voordracht.

Hij vertelde Willem-Alexander daarna over zijn werk als officiële dichter van Amsterdam in de periode 2019-2022. “Ik ben in die tijd ook door Ajax gevraagd om een gedicht te maken toen ze landskampioen werden.” De koning wilde meteen weten of Bonevacia al een gedicht klaar had voor het aanstaande kampioenschap van Ajax.