Koning hoort in haven van Vlissingen over drugsvangsten

Koning Willem-Alexander brengt woensdag een bezoek aan de douane in de haven van Vlissingen. De koning krijgt daar samen met demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) te horen over de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals drugssmokkel.

De koning en De Vries krijgen een rondleiding door de haven. Daar laten douaniers zien hoe containers en pallets gescand worden en vertellen zij over ongewenste beïnvloeding van drugscriminelen. Ondernemers uit de omgeving vertellen daarop over de samenwerking met de douane. Daarnaast krijgen de koning en De Vries een demonstratie van een nieuwe manier van geursporen uit containers halen, onder meer met behulp van drugshonden.

In Vlissingen worden steeds meer drugs onderschept. In het eerste half jaar van 2023 ging het om acht partijen cocaïne van in totaal 3000 kilo. In dezelfde periode vorig jaar waren dat vijf partijen van in totaal 2200 kilo. “Deze toename komt onder andere omdat de douane in Zeeland intensiever is gaan samenwerken met ondernemers en met handhavingspartners”, is de verklaring van de douane.

Verstevigd

De Vries wees er eerder al op dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit de afgelopen jaren is verstevigd. Onderdeel daarvan is een betere samenwerking met het buitenland. “We hebben stevig ingezet op samenwerking met andere landen. Zo wisselt de douane vaker informatie uit met landen van waaruit veel cocaïne wordt gesmokkeld. Het lijkt erop dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt,” aldus De Vries.

Koning Willem-Alexander brengt regelmatig werkbezoeken samen met een minister of staatssecretaris. Op die manier ziet de koning in de praktijk wat de effecten zijn van het beleid van de bewindspersoon.