Koning in Duitsland voor bezoek aan waterstofprojecten

Koning Willem-Alexander is in Duitsland omdat hij daar diverse waterstofprojecten gaat bezoeken. De vorst is zijn dag begonnen in de stad Marl, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Ook de andere bezoeken zijn in die regio.

Willem-Alexander begon dinsdag met een gesprek met minister-president Wüst van de deelstaat. Daarna zijn ze naar Chemiepark Marl gegaan. Daar kreeg de koning uitleg over onder meer de geschiedenis van het park en sprak hij over de import en het transport van waterstof en de toepassing van waterstof voor de industrie.

De koning gaat later op de dag ook nog naar onder meer een onderzoeksinstituut en de haven. De dag wordt afgesloten met een diner met 250 bedrijven.