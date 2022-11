Koning in Griekenland: geweldig om oude vrienden weer te zien

Koning Willem-Alexander is zeer dankbaar voor de uitnodiging van president Katerina Sakellaropolou voor het staatsbezoek aan Griekenland. Dat zei de koning tegen de Griekse pers na afloop van een rondetafelgesprek in Athene.

“Goede vrienden moeten altijd hun vriendschap onderhouden om die nog beter en hechter te maken”, aldus Willem-Alexander. “We zijn al zo veel jaren partners geweest bij de NAVO en in de Europese Unie en het is geweldig om na lange tijd oude vrienden weer te zien, vooral na moeilijke tijden als de pandemie.”

De koning wees ook op het belang van de vriendschap met het oog op de situatie in Oekraïne. “Tegen de achtergrond van de Russische agressie tegen Oekraïne is het fantastisch om te laten zien dat we schouder aan schouder staan voor democratie en veiligheid.”

Aan het begin van de tweede dag van het staatsbezoek bezochten Willem-Alexander en Máxima onder meer een tentoonstelling van World Press Photo over vrouwenrechten. Daarna woonden zij een rondetafelgesprek bij over de bestrijding van geweld tegen vrouwen.