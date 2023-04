Koning in podcast: eerste tien jaar koningschap voorbij gevlogen

Voor koning Willem-Alexander zijn de eerste tien jaar van zijn koningschap omgevlogen. Het voelt voor hem “als gisteren” dat hij in 2013 zijn moeder opvolgde, vertelt hij naar aanleiding van zijn aanstaande jubileum in de podcast Door de ogen van de Koning.

“Het is zo ontzettend snel voorbijgegaan. Er is zo ontzettend veel gebeurd de afgelopen tien jaar. In Nederland, in de familie, ook in Europa en in de wereld. Je denkt dat het allemaal rustig voortkabbelt als je de kans krijgt deze unieke functie te vervullen maar er is zoveel veranderd in de tussentijd en Nederland is ook zoveel veranderd dat het bijna niet te bevatten is dat het alweer tien jaar geleden is”, stelt Willem-Alexander.

De koning noemt onder meer alle crises waar Nederland mee te maken heeft gehad, inclusief een vertrouwenscrisis die ook voor de monarchie geldt. “Daar moeten we samen aan werken”, vindt hij. “Als het vertrouwen in de monarchie niet omlaag is gegaan terwijl andere instituties wel, zouden de opiniepeilingen voor mijn gevoel niet meer kloppen. Het geheel in vertrouwen is omlaag gegaan.”

In de podcast praat de koning samen met Edwin Evers over zijn eerste tien jaar koningschap. De serie telt in totaal tien afleveringen.