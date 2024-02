Koning krijgt boek van Jan Terlouw: lezen is ongelooflijk mooi

Koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn bezoek aan Heerlen-Noord van Jan Terlouw een gesigneerd exemplaar van het boek Koning van Katoren gekregen. “Lezen is zoiets ongelooflijk moois”, sprak de schrijver de koning en een aantal basisschoolleerlingen toe via een videoboodschap. Terlouw gaf de koning de opdracht om het boek door te geven aan iemand die het nodig heeft. De koning moet nog even nadenken wie dat is, zei hij na afloop van het bezoek.

De koning ging op bezoek bij basisschool De Horizon, waar hij een kijkje nam bij een krantenproject. “De koning komt naar Heerlen, maar hij komt vooral naar jullie krantenproject”, zei Terlouw in een speciaal opgenomen boodschap. “En daarmee wil de koning aangeven hoe belangrijk hij lezen vindt, daar ben ik van overtuigd.” Tot slot deed hij Willem-Alexander een gesigneerd exemplaar van Koning van Katoren cadeau: de titel zorgde bij de ontvanger voor een korte grinnik.

Zelf heeft de koning het boek als kind al gelezen. “Eigenlijk alle boeken. Heel bijzonder om nu een gesigneerde versie te hebben”, zei hij. “Ik ga het doorgeven aan iemand die het nodig heeft.”

Aan het eind van het bezoek vertelde de koning dat hij “zo verrast” was door het boek, dat hij nog niet weet naar wie het gaat. Zijn dochters worden het in ieder geval niet. “Die hebben het al gelezen en zijn wat te oud hiervoor”, zei hij lachend, voordat hij weer in de auto naar Den Haag stapte. “Maar ik heb nu 2,5 uur de tijd om daar heel goed over na te denken in de auto.”