Koning krijgt virtuele rondleiding in slachthuis bij bezoek NVWA

Koning Willem-Alexander gaat volgende week donderdag op werkbezoek bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Utrecht. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst staat het bezoek aan de NVWA in het teken van het toezicht op de veiligheid van voedsel, op het dierenwelzijn en de visserij.

De NVWA houdt toezicht op bedrijven die levensmiddelen produceren, voedsel aan consumenten leveren en hun producten. Ook let de autoriteit op of slachthuizen en bedrijven die dieren houden wel goed op hun welzijn letten. Daarnaast controleert de instantie of de visserij op zee en de verwerking van de vangst netjes verloopt.

Willem-Alexander begint zijn bezoek met een gesprek met medewerkers van de NVWA en een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven over het toezicht op de voedselveiligheid. Het gaat hierbij dan om de samenwerking tussen de NVWA en bedrijven om te voorkomen dat consumenten te maken krijgen met besmet voedsel en daardoor problemen kunnen krijgen.

Rondleiding, inbellen en rondetafelgesprek

Daarna krijgt de koning een virtuele rondleiding door een slachthuis, waarna gesproken wordt over het naleven van de regels wat betreft dierenwelzijn en hygiënisch werken en wat voor dilemma’s dit kan opleveren. Via een live-verbinding gaat de vorst vervolgens in gesprek met inspecteurs van de NVWA. Zij vertellen onder meer hoe ze controleren of de visstanden op peil blijven en over innovaties die in de sector en het toezicht worden doorgevoerd.

De koning sluit het werkbezoek af met een rondetafelgesprek waarin hij met vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties spreekt over de verwachtingen en uitdagingen die belanghebbenden bij een grote toezichthouder als de NVWA kunnen hebben.