Koning leert over schimmelend fruit en duizenden andere schimmels

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan het Westerdijk Fungal Biodiversity Instituut in Utrecht. Daar kreeg hij onder meer te horen waarom fruit zo snel gaat schimmelen, maar leerde hij ook over de andere 130.000 levende schimmels, gisten en bacteriën die het instituut rijk is.

Tijdens het bezoek sprak de koning met jonge onderzoekers over hun onderzoeksprojecten en over de technieken die zij gebruiken om schimmels te begrijpen. Hij vertelde daarbij dat hij het mooi vond om te zien dat het onderwerp wordt aangepakt vanuit verscheidene opleidingslagen: hbo, wo en PhD’s. Een van de jonge onderzoekers houdt zich bezig met het zoeken naar alternatieven voor vlees in de vorm van zeewier, een ander met de schimmel candida auris. Die kan candidiasis veroorzaken, vaak opgelopen als ziekenhuisinfectie.

De koning kreeg een klein deel van de 130.000 schimmels, gisten en bacteriën te zien. In de schaaltjes lagen onder meer kleine beetjes weefsel, uitwerpselen en urine. Verder kwamen de klinische diagnostiek van schimmelziektes, opslagmethoden en de invloed van schimmels op landbouw en biodiversiteit aan bod.

Beschimmeld fruit

Tot slot werd gesproken over een herkenbaar beeld voor veel mensen: een beschimmelde fruitmand. Schimmelvorming is een grote oorzaak van voedselverspilling. “Is het gebruik van genetisch gemodificeerd organismen geen optie?”, vroeg de koning zich af. Volgens directeur Wieland Meyer zijn echter veel Europeanen tegen het gebruik daarvan. De koning begreep dat. “Maar het is aan de onderzoekers om iets te vinden, en dan vervolgens aan de gebruikers of ze het ook willen gebruiken.”

Het Westerdijk Instituut is genoemd naar Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. De schimmels uit de collectie van het instituut worden nog steeds ingedeeld volgens de taxonomie die Westerdijk ontwikkelde.